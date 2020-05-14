Постановление администрации Курской области от 14 мая 2020 года № 487-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 1 квартал 2020 года"

В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 1 квартал 2020 года:

в расчете на душу населения 9 750 рублей;

для трудоспособного населения 10 460 рублей;

для пенсионеров 8 102 рублей;

для детей 9 792 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







