Постановление администрации Курской области от 14 мая 2020 года № 487-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 1 квартал 2020 года"

В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 1 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 9 750 рублей;
для трудоспособного населения 10 460 рублей;
для пенсионеров 8 102 рублей;
для детей 9 792 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
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