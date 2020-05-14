Распоряжение губернатора Курской области от 14 мая 2020 года № 184-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг. от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 №112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-пг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг) изменение, изложив подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 в следующей редакции:

"2.3.2. Работу объектов розничной и оптовой торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), дилерских предприятий по продаже автомобильной, сельскохозяйственной и мототехники, а также объектов розничной и оптовой торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт









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