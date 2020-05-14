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"Мои дни сочтены": Лидер Jethro Tull Иэн Андерсон неизлечимо болен

Новости
    14.05.2020, 17:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Иэн Андерсон, шотландский "безумный одноногий флейтист", фронтмен британской арт-роковой группы Jethro Tull сообщил, что неизлечимо болен и дни его сочтены.

Фото: Дмитрий Ловецкий/ РИА Новости
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Как уточнил в программе The Big Interview канала AXS TV в среду вечером 72-летний музыкант, два года назад у него была диагностирована COPD - хроническая обструктивная болезнь легких, ведущая к снижению объема этого органа и эмфиземе. То и дело случались обострения, и играть Иэну было сложно - начинался бронхит в тяжелой форме, артиста не отпускало по две-три недели

При этом Иэн отметил, что последние полтора года приступов не было - он усиленно лечился, принимал лекарства и старался избегать мест с загрязненным воздухом. Так что, шутит он, все еще может "бежать за автобусом".

В качестве же главной причины болезни Андерсон назвал то, что за полувековую карьеру ему бессчетное количество раз приходилось выступать на сцене, окутанной искусственным туманом, вырабатываемым дымовыми машинами - от них всё зло. Что, кстати, было подтверждено исследованиями.

Иэн Скотт Андерсон родился 10 августа 1947 года в Данфермлине. В 1963 году в Блэкпуле, куда его семья переехала четырьмя годами ранее, Андерсон с школьными приятелями Барримором Барлоу, Джеффри Хэммондом и Джоном Эваном собрал группу The Blades. Которая после ряда смен названий в 1968-м превратилась в Jethro Tull. В том же году она выпустила первый альбом.

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