Указ главы Республики Мордовия от 12 мая 2020 года № 142-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ,. от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ,. от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ,. от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ,. от 10 мая 2020 г. № 139-УГ) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О доподнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Мордовия режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Станция скорой медицинской помощи" по телефону 8 (800) 100-46-60;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности;

3) обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) или в обсерваторе на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Российскую Федерацию, не покидать место жительства (место пребывания) или обсерватор, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому или в обсерваторе.

3. Обязать граждан, прибывших с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации в соответствующий орган местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания);

2) обеспечить. самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");

3) при появлении первых признаков ресйираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) для оформления листков нетрудоспособности;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому и (или) предписания должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с соблюдением режима самоизоляции на дому.

4. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания), не покидать место жительства (место пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;

выезда с 30 апреля 2020 г. на садовый (огородный) земельный участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом, расположенные в том же или ином населенном пункте от места жительства (места пребывания), и обратно с соблюдением режима самоизоляции по месту их нахождения (не посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью);

выгула домашних животных на расстоянии, не Превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), выполнения служебных обязанностей в организации, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при наличии служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием режима рабочего времени (с предъявлением паспорта);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

посещения суда, нотариуса, адвоката, военкомата, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов;

доставки несовершеннолетних в дошкольную образовательную организацию (из дошкольной образовательной организации);

посещения медицинской или ветеринарной организации;

посещения кредитных организаций и почтовых отделений;

доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказания им помощи;

доставки волонтерами лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии паспорта и личной карточки (бейджа) волонтера;

доставки на автомобильном транспорте до места (с места) работы члена семьи;

выезда с 30 апреля 2020 г. на садовый (огородный) земельный участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом, расположенные в том же или ином населенном пункте от места жительства (места пребывания), и обратно с соблюдением режима самоизоляции по месту их нахождения (не посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) граждан не посещать кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);

6) граждан, совместно проживающих с гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, а также с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) таких граждан соответственно в Российскую Федерацию, Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");

7) граждан с 30 апреля 2020 г. в объектах торговли, в общественном транспорте и легковом такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы);

8) граждан с 13 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы):

на остановках общественного транспорта;

при посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропорта;

9) граждан с 13 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) в общественном транспорте, легковом такси, объектах розничной торговли, аптеках и аптечных пунктах, специализированных объектах розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также в объектах розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости.

Рекомендовать гражданам в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы).

5. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия:

1) отменить командировки на территории иностранных государств и внутри Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать? сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней необходимостью;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций И лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с признаками респираторных инфекций;

4) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

8) установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях;

9) обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Мордовия, установленных настоящим Указом;

10) обеспечить доставку работников от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно, с обязательной санитарной обработкой применяемого пассажирского автомобильного транспорта с использованием дезинфицирующих средств;

11) при наличии возможности, изменить график работы с целью исключения массового пребывания сотрудников. (работников) в одном помещении, в том числе путем введения сменного режима работы организации, а также перевести работников на дистанционный режим работы;

12) довести до сведения сотрудников (работников), что в случае использования личного автомобильного транспорта при поездке от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно обеспечивается доставление не более одного сотрудника (работника), за исключением использования автомобильного транспорта сотрудниками (работниками), являющимися членами одной семьи;

13) довести до сведения сотрудников (работников) информацию о необходимости обязательной санитарной обработки личного автомобильного транспорта с использованием дезинфицирующих средств при поездке от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно;

14) обеспечить с целью защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. № 02/6338-2020-15, от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24), а также иных документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченных органов и должностных лиц, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) увеличить объемы лабораторных исследований за счет обследования контактных лиц, медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на рабочих местах, больных внебольничными пневмониями, граждан в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

7) увеличить мощность лабораторной базы, в том числе во взаимодействии с другими лабораториями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV групп патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, и имеющими соответствующие условия работы и обученный персонал;

8) организовать работу по перепрофилированию медицинских организаций, в том числе для оказания специализированной помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), через средства массовой информации;

3) разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

8. Временно приостановить:

1) проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

9. Временно с 28 марта 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых^ буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) деятельность соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты и парикмахерских.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты и парикмахерских:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения, на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также уточнять состояние здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, в том числе информацию о возможных контактах с больными гражданами, гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из других стран, и с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

3) обеспечить при входе места обработки рук дезинфицирующими средствами по вирусному режиму;

4) обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

5) исключить ожидание обслуживания посетителями внутри косметического, массажного, СПА-салона, салона красоты или парикмахерской;

6) обеспечить обслуживание клиентов работниками, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчатках);

7) после завершения обслуживания каждого клиента проводить обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

8) обеспечить проведение дезинфекции используемого, инструмента после каждого клиента по вирусному режиму;

9) обеспечить проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

С 22 апреля по 16 мая 2020 г. включительно приостановить с целью приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельность:

1) розничных (сельскохозяйственных) рынков, ярмарок различных форматов;

2) торговых комплексов, функционирующих (прилегающих) при розничных ярмарках, на территории муниципальных образований в Республике Мордовия по следующим адресам:

г. Саранск, ул. Большевистская, 39А (ярмарка "Столичная");

г. Саранск, ул. Полежаева, 57;

г. Саранск, ул. Косарева, 50;

г. Саранск, ул. Веселовского, 62А;

г. Саранск, ул. Миронова, 1а;

г. Саранск, ул. Комарова, 2Б, стр. 1.

С 13 мая 2020 г. на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), обработку рук дезинфицирующими средствами.

10. Приостановить с 30 марта 2020 г. на период действия режима повышенной готовности предоставление государственных услуг и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Мордовия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

11. Временно приостановить государственную регистрацию заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС.

Министерству юстиции Республики Мордовия обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

12. Предложить:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия, Рузаевским линейным отделом Министерства внутренних дел России на транспорте, Правительством Республики Мордовия, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления в Республике Мордовия организовать мероприятия по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с соблюдением режима самоизоляции на дому граждан, прибывших с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия, Министерству внутренних дел по Республике Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 3, 4, 8 и 9 настоящего Указа.

Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указа.

Установить, что розничные (сельскохозяйственные) рынки, ярмарки различных форматов, торговые комплексы, функционирующие (прилегающие) при розничных ярмарках на территории муниципальных образований в Республике Мордовия, возобновляют свою деятельность до истечения срока, установленного частью третьей пункта 9 настоящего Указа, в соответствии с приказом Первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, издаваемого на основании акта, составленного Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия совместно с администрацией соответствующего муниципального образования Республики Мордовия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия, с 4 апреля 2020 г. до завершения учебного года:

обеспечить осуществление образовательной деятельности и реализацию образовательных программ с неукоснительным соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) преимущественно в дистанционном режиме работы с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование этих организаций.

14. Правительству Республики Мордовия регулярно проводить анализ наличия и достаточности средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок и респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток).

15. Министерству образования Республики Мордовия:

организовать работу подведомственных государственных учреждений Республики Мордовия по выдаче продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, но не менее чем до 29 мая 2020 г. включительно;

во взаимодействии с главами муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск организовать работу в муниципальных общеобразовательных организациях по выдаче продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, но не менее чем до 29 мая 2020 г. включительно.

Министерству социальной защиты, труда и занятости Населения Республики Мордовия в установленном порядке предоставить субвенции органам местного самоуправления, связанные с выдачей продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, но не менее чем до 29 мая 2020 г. включительно.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия принять меры по ограничению посещения гражданами осужденных в учреждениях, исполняющих наказания.

17. Администрации Главы Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

18. Органам местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте);

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

4) обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений;

5) обеспечить прекращение доступа граждан на кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

19. Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме.

Установить, что указанные мероприятия не применяются в отношении автомобильного транспорта, осуществляющего международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа, следующего по территории Республики Мордовия транзитом, а также грузового автомобильного транспорта, следующего в населенные пункты на территории Республики Мордовия для доставки грузов, совершения погрузочно-разгрузочных работ в течение одних суток с момента въезда грузового автомобильного транспорта на территорию Республики Мордовия.

20. Правительству Республики Мордовия во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия и органами местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) определить места размещения пунктов пропуска (постов) на автомобильных дорогах на территории Республики Мордовия;

2) обеспечить создание и функционирование пунктов пропуска (постов);

3) обеспечить техническое оснащение пунктов пропуска (постов), в том числе средствами индивидуальной и коллективной защиты работников, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами, горюче-смазочными материалами для бензогенераторов и жидкотопливных обогревателей;

4) обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения пунктов пропуска (постов);

5) обеспечить финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.

21. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия совместно с органами Министерства внутренних дел по Республике Мордовия на транспорте и органами местного самоуправления в Республике Мордовия организовать информирование граждан, прибывающих с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), посредством железнодорожного и авиасообщения о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа.

22. С 23 апреля 2020 г. на период действия режима повышенной готовности:

1) приостановить регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, за исключением межмуниципальных маршрутов в пригородном сообщении, включая межмуниципальные дачные маршруты;

2) установить режим работы автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа, автомобильного транспорта в пригородном сообщении, за исключением межмуниципальных дачных маршрутов, с 6.00 до 9.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов;

3) установить режим работы автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным дачным маршрутам, с 6.00 до 9.00 часов и с 13.00 до 17.30 часов;

4) приостановить льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, за исключением льготного проезда пассажиров, осуществляющих проезд в целях, предусмотренных абзацами вторым - двенадцатым подпункта 4 пункта 4 настоящего Указа.

Обязать:

1) руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также работников указанных организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно осуществляющих такую перевозку:

осуществлять перевозку пассажиров и багажа легковым такси в транспортном средстве, в котором могут находиться только члены одной семьи, имеющие право на передвижение в соответствии с настоящим Указом, при наличии документов, подтверждающих родственные отношения;

организовать деятельность при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить обязательную санитарную обработку транспортного средства с использованием дезинфицирующих средств после каждой поездки;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом пригородного сообщения, обеспечить:

дезинфекцию салонов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта пригородного сообщения после каждого рейса путем обработки салона специальными средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях;

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) персоналом транспортных средств.

23. Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Указа.

24. Правительству Республики Мордовия обеспечить приостановку льготного проезда пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, предусмотрев возможность освобождения от оплаты стоимости электронного проездного билета на месяц, следующий за месяцем отмены режима повышенной готовности.

25. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

26. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Приложение к Указу Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

25. Ткань.

26. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

28. Похоронные принадлежности.

29. Табачная продукция.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







