Постановление губернатора Новосибирской области от 14 мая 2020 года № 79 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

Новости

В пожаре на Фрунзенской набережной пострадала квартира Георгия Буркова 17:56
Собянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19 17:52
Собянин: Нагрузка на коронавирусные стационары снижается 17:51
"Мои дни сочтены": Лидер Jethro Tull Иэн Андерсон неизлечимо болен 17:44
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений 17:43
Зоолога из Ростова будут судить за сбор жуков в Шри-Ланке 17:42
Батарею Первой мировой войны раскопали в пригороде Парижа 17:40
Собянин рассказал, когда могут открыть парикмахерские 17:33
Психиатр: Отмена общих перемен не создаст проблем для психики школьников 17:31
Ульяновские власти проверят видео с "карантинной" вечеринкой чиновников 17:28
Собянин объяснил необходимость масочного режима 17:27
Владельцам карт "Тройка" начислили 260 млн жетонов за отказ от поездок 17:26
Марк Хэмилл возмутился придирками к новой трилогии "Звездных войн" 17:23
В Краснодаре эвакуировали жильцов горящего дома 17:22
Число умерших саратовцев с COVID-19 увеличилось до 27 17:15
В Севастополе завели дело за массовую вырубку можжевельника 17:08
Москва выделит часть тестов на антитела к коронавирусу жителям Подмосковья 17:06
Экс-директор "Крымавтотранса" задержан за незаконные премии 17:05
В Калининграде бизнесмена будут судить за неуплату 112 млн налогов 17:04
В столице возобновились реставрационные работы на архитектурных памятниках 17:03
Россиянам предложили самую необычную Toyota в мире за 1,4 млн рублей 17:00
Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России 16:55
Собянин: Риск распространения COVID-19 сохраняется, пока не будет вакцины 16:50
Уникальная "Волга": седан ГАЗ-3104 16:48
Анастасия Ракова: В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 мая 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 14 мая 2020 года № 79 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующее изменение:

Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 31.05.2020.".

А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией