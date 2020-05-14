В Москве простились с экс-губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым

Церемония прощания с экс-губернатором Рязанской области, сенатором Олегом Ковалевым состоялась в четверг в Церемония прошла в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ в Москве, сообщил ТАСС помощник парламентария Андрей Глазунов.

"Проститься с Олегом Ковалевым пришли не менее 200 человек - члены Совета Федерации, Государственной думы, представители администрации президента РФ, руководство Рязанской области, в том числе губернатор и председатель областной думы", - рассказал он.

По данным агентства, Ковалев будет похоронен в Каширском районе Московской области.

Напомним, Олег Ковалев скончался от остановки сердца в ночь на 11 мая на 72-м году жизни. С сентября 2017 года он представлял Рязанскую область в Совете Федерации, а до этого возглавлял регион без малого 10 лет.