АО "Восточный Порт" поздравило ветеранов с Днем Победы

Сотрудники АО "Восточный Порт" и волонтеры Фонда "Восточный Порт" поздравили ветеранов поселка Врангель с Днем Победы. Как и по всей России, из-за сложной эпидемиологической ситуации, массовые мероприятия в Приморье перенесли, но это не помешало портовикам передать ветеранам Великой Отечественной войны поздравления, слова и подарки.

Как рассказали в пресс-службе компании, для ветеранов-фронтовиков Виктора Юркова и Михаила Котовцева поздравлением стала песня "Смуглянка". Ее исполнила Кристина Зимина, занимающаяся в Доме культуры Врангеля. Ветераны слушали музыкальный подарок с балконов своих квартир.

Поздравили представители компании, Совета ветеранов и администрации поселка и ветеранов "Восточного Порта", трудившихся в годы Великой Отечественной войны в тылу. Слова благодарности пенсионеры также приняли, стоя на балконах и у раскрытых окон.Управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак считает, что "отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших на полях сражений героев - святой долг".

- День Победы - это символ мужества нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. Мы будем всегда чтить память тех, кто дал нам мирное небо над головой. С праздником Великой Победы! - сказал он.

А накануне Дня Победы предприятие сделало подарок всем жителям Врангеля, украсив центральные улицы микрорайона флагами, баннерами и билбордами с символикой 75-летия Победы и георгиевских лент. Особенно понравились жителям поселка величественные флажные конструкции в парке Победы и аллея из огромных светящихся звезд.

- Признательны "Восточному Порту" за такой красивый, очень необходимый всем нам подарок к юбилею Победы! Необходимый - потому что благодаря праздничной обстановке, которая появилась в поселке, мы можем в полной мере ощутить атмосферу 9 Мая - этой великой для всего нашего народа даты, - поделилась Евгения Юрк, ветеран Восточного Порта. - Отдельно хочу поблагодарить портовиков за то, что не забывают пенсионеров Врангеля, - наборы со всеми необходимыми продуктами от "Восточного Порта" очень выручают нас в эти трудные дни.

Как пояснил Вадим Байбак, порт не только ежегодно участвует в подготовке к празднику, но в канун 9 мая адресно поздравляет ветеранов и тружеников тыла, которые живут в Находке и Врангеле. В этом году накануне знаменательной даты сотрудники предприятия и волонтеры Фонда передали цветы, продуктовые корзины и деньги - по 50 тысяч рублей, 15-ти ветеранам из Находки, и пяти труженикам тыла, которые работали в порту.

- Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним вас, поколение героев, благодаря которому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. Благодаря вам, отдавшим все силы для Великой Победы, мы строим планы на будущее и можем с уверенностью думать о завтрашнем дне, - сказал он, обращаясь к ветеранам.

Стоит отметить, что АО "Восточный порт", понимая, как сложно приходится многим людям во время самоизоляции, в середине апреля начал акцию по оказанию системной социальной помощи самым незащищенным слоям населения. Так, 1 мая волонтеры компании доставили наборы с продуктами почти 300-м ветеранам и 60-ти многодетным семьям Врангеля, Находки и Партизанска. Всего же помощь уже получили почти 700 жителям Врангеля и Находкинского городского округа.

Кстати

Для содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". Сейчас он работает по 12 программам: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"