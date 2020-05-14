Число умерших саратовцев с COVID-19 увеличилось до 27

В Саратовской области число скончавшихся пациентов с COVID-19 увеличилось до 27 человек.

По сообщению первого заместителя министра здравоохранения области Станислава Шувалова, от коронавируса умер еще один саратовец, 69-летний мужчина. Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались семь человек, еще двадцать человек с COVID-19 умерли от других заболеваний.

В Саратовской области за все время выявлено 1413 случаев, за последние сутки - 96. Больше всего случаев зафиксировано в Саратове (288), а также в Ершовском районе - 132 человека. Выздоровели 325 человек.

Ежедневно в больницы поступает 50-60 больных пневмонией, проводится порядка 1600 тестов для выявления коронавируса.