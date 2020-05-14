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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии экс-депутата будут судить за мошенничество и отмывание имущества

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Чебоксарского городского собрания депутатов. Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, отмывании имущества и мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи установили, что, являясь учредителем и директором компании, фигурант дела начал строить многоквартирный дом с привлечением средств дольщиков. В январе 2016 года он заключил фиктивный договор купли-продажи и вывел из собственности стройфирмы земельный участок, предназначенный под парковку.

Фото: youtube.com
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После этого обвиняемый передал участок в собственность другой подконтрольной ему компании. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. В результате у первой появилась кредиторская задолженность, что привело к заморозке строительства дома. Когда земля перешла в собственность подконтрольной экс-депутату фирмы, участок разделили на две части и продали за 66 миллионов рублей еще одной компании, которой также владел подозреваемый, но руководителем являлась его родственница. Полученные деньги мужчина оставил себе.

Кроме того, в 2017 году бывший депутат присвоил деньги одного из дольщиков дома. Уже не являясь учредителем фирмы, он получил от нее 827 тысяч рублей в счет оплаты ранее заключенного договора долевого строительства. Но эти деньги мужчина направил не на строительство жилого дома, а потратил по своему усмотрению, сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашии.

В 2017 году обвиняемый одолжил у своего знакомого 450 тысяч рублей якобы для того, чтобы поучаствовать в аукционе на строительство жилых домов в Москве, и пообещал вернуть их в двойном размере вне зависимости от итогов конкурса. Но деньги подозреваемый присвоил, как и во всех остальных случаях.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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