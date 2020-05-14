В Татарстане ограбили 95-летнюю женщину-ветерана войны

В Татарстане задержана злоумышленница, ограбившая 95-летнюю женщину.

Как выяснилось, инцидент в городе Азнакаево произошел еще в апреле. Сейчас решается вопрос избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, женщина находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла к знакомому занять деньги на покупку спиртного. Однако, дверь ей открыла его мать, ветеран Великой Отечественной войны и Труда. Пожилая женщина попросила подозреваемую уйти, однако та увидела в кармане кофты пенсионерки платок, в котором, как она знала, лежали деньги. Не долго думая, подозреваемая повалила потерпевшую на пол, вытащила платок, в котором находились 50 тысяч рублей, и убежала.

После задержания женщина причастность к совершению преступления полностью признала и рассказала, что деньги потратила на личные нужды и спиртное. Расследование уголовного дела по статье "Грабеж" продолжается.