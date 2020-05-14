Омичку, убившую дочь из-за хлебных крошек, отправили в колонию

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила в силе приговор омичке, убившей двухлетнюю дочь. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как было установлено в суде, 28-летняя омичка находилась у себя дома в нетрезвом состоянии. Ее маленькая дочь ела булочку и накрошила. Рассердившись на малышку, мать начала собирать с пола крошки и насильно кормить ими ребенка. В результате девочка задохнулась. О случившемся женщина рассказала своему сожителю. Тот помог ей скрыть преступление и вынес сумку с телом ребенка из дома.

А спустя некоторое время в полицию обратились соседи осужденной. Они сообщили, что в семье, воспитывающей двоих детей, пропала младшая девочка. Тогда мать ребенка заявила полицейским, что дочку убил ее гражданский супруг. Опровергнуть это было некому - ее сожитель к тому времени скончался от алкогольной интоксикации.

Однако впоследствии на допросе омичка призналась, что убила дочку сама, и рассказала, как это сделала.

Мать приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год. Она решила его обжаловать.

- Вышестоящая судебная инстанция согласилась с позицией прокуратуры области о доказанности вины осужденной в совершенном преступлении и оставила приговор суда без изменений, - сообщает прокуратура Омской области.

Приговор вступил в законную силу.