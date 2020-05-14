В АПК Новосибирской области пришли миллиардные инвестиции

В Новосибирской области в текущем году реализуется одиннадцать крупных инвестпроектов в сфере АПК (из них восемь будут завершены в 2020 году). Общая сумма инвестиций составляет 60,3 миллиарда рублей.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Колыванский район, реализация инвестиционных проектов является важной точкой роста АПК. Благодаря им появляются тысячи новых рабочих мест, сельские поселения получают дополнительный импульс к развитию. Результат масштабного инвестирования в отрасль - значительный рост производства продукции, что позволит региону не только достигнуть высокого уровня самообеспеченности продовольствием, но и продолжать уверенное наращивание объемов межрегиональной торговли и экспорта, ежегодно расширять географию поставок и ассортимент вывозимой продукции.

В селе Новотырышкино глава региона ознакомился с проектом по созданию селекционно-семеноводческого центра, который будет иметь межрегиональное значение.

- Это предприятие очень значимо для Новотырышкино, для всей Колывани, для других сел, которые расположены рядом. В свое время инвестор принял решение организовать здесь предприятие самого высокого уровня. Это селекционный комплекс не только для Новосибирской области, но и для многих других регионов. Его значимость очень большая. С одной стороны - создание хороших, комфортных, качественных, высокооплачиваемых мест для селян, с другой - мощный толчок для развития всего аграрного комплекса, - подчеркнул Андрей Травников.

По планам учредителя проекта - ООО "Сибирский", инвестора - группы компаний "Горкунов", общая сумма инвестиций в ближайшие пять лет составит два миллиарда рублей. На первом этапе планируется открыть 70 новых рабочих мест, также в селе Новотырышкино к сентябрю 2020 года предполагается построить новый элеватор для сушки и хранения зерна.

Сейчас на строительной площадке работы идут полным ходом - чтобы успеть к началу уборочной. Примерно в те же сроки начнется строительство животноводческого комплекса, тоже очень важного для региона.

Губернатор особо отметил, что правительство региона оказывает всестороннее содействие новому крупному проекту. А такие перспективные населенные пункты, как Новотырышкино, Андрей Травников предложил включать в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий".

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в регионе действуют меры долгосрочной господдержки организаций АПК, предусмотренные госпрограммой по развитию сельского хозяйства. В текущем году господдержка сельхозпроизводства в рамках программы составит почти три миллиарда рублей.