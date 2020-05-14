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14.05.2020 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске ликвидировали подпольную мастерскую по производству оружия

Текст: Наталья Граф

В Томской области сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность подпольной мастерской, где изготавливали боеприпасы и огнестрельное оружие.

В КЧР семь человек задержаны за незаконное изготовление оружия

При обысках были обнаружены и изъяты пистолеты "ТТ", "ПМ", револьвер "Наган", автомат "АКМ", "СКС", а также боеприпасы различного калибра. Экспертиза признала огнестрельное оружие боевым.

Задержанные владельцы нелегальной мастерской признались в преступлении.

- В отношении двух организаторов производства возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - сообщает "Интерфакс".

В настоящее время выясняется, занимались ли задержанные незаконной продажей оружия и боеприпасов.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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