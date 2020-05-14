На Ставрополье проверят жалобу врачей интерната c COVID-19

Следователи проверят обстоятельства обращения врачей психоневрологического интерната на Ставрополье, которые просили о помощи из-за вспышки COVID-19 в социальном учреждении. Об этом в четверг заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как сообщалось, в Новоселицком районе в психоневрологическом интернате ранее зафиксировали вспышку коронавируса. Сначала диагноз был подтвержден у одной из сотрудниц. Позже тесты на COVID-19 дали положительный результат у других работников учреждения, а также инвалидов, которые там проживают. Некоторых госпитализировали в больницу, а сам интернат закрыли на карантин.

Однако позже сотрудники социального учреждения записали видеообращение, в котором жалуются на тяжелые условия и отсутствие помощи.

Следователи проверят, действительно ли социальное учреждение не было обеспечено средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, а также необходимой медицинской помощью.

На ситуацию отреагировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он назвал действия руководства интерната, которое вынудило сотрудников обратиться к общественности, недопустимыми.

- Люди, которые в сегодняшних условиях противостоят опасной болезни, защищают здоровье других, - герои. Им должны помогать все, - заявил Владимиров.

По его словам, в учреждении пройдет служебное расследование. "Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их - должны получить адекватную оценку и реакцию", - добавил он.

После указания губернатора на ситуацию также обратил внимание глава района Владимир Антоненко. Он заявил, что пациентов начнут перевозить в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. А медицинский персонал останется на карантине в помещении интерната до того момента, пока не придут результаты его анализов на COVID-19.