Петербуржец разбил окно в машине полицейского, чтобы покататься на ней

В Петербурге мужчина разбил окно в полицейской машине, украл из нее магнитолу и гаечный ключ, заявив правоохранителям, что просто хотел покататься на ней.

Об этом инциденте сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машина принадлежит участковому из Санкт-Петербурга. Злоумышленник же стал фигурантом уголовного дела. По решению суда мужчина будет два месяца находиться в следственном изоляторе.

Как уточняют правоохранители, следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Выявить подозреваемого удалось с помощью очевидца происшедшего. В полицию позвонил человек, который рассказал, что на улице Пограничника Гарькавого стоит полицейский УАЗ Patriot с разбитым окном.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали двух человек, один из которых признался, что решил покататься на машине. Проверка установила, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления. У него также были найдены украденная магнитола и гаечный ключ, которые полиция изъяла.

В отношении обоих задержанных мужчин составлены также административные протоколы о мелком хулиганстве.