В Калининграде бизнесмена будут судить за неуплату 112 млн налогов

Бывшего генерального директора фирмы, занимавшейся производством и реализацией алкогольной продукции, следствие обвиняет в неуплате налогов в особо крупном размере. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. Решение о возбуждении уголовного дела против 53-летнего предпринимателя принято на основании материалов проверки, проведенной региональными управлениями ФНС и МВД России.

По версии следствия, подозреваемый с июля 2015 года по апрель 2017-го создал формальный документооборот по сделкам с одной из организаций. Эти сведения были потом включены в налоговые декларации, в результате руководитель предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 112 миллионов рублей.

Обвиняемый признал свою вину. По уголовному делу допрошены свидетели, изъята и исследована финансово-хозяйственная документация предприятия. Следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму 113 миллионов рублей - для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества и штрафа.