В Петербурге подтвердили смерть шестерых пациентов от коронавируса

В Петербурге официально подтверждена смерть еще шестерых пациентов от COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Среди скончавшихся четыре женщины: одной из них было 67 лет, второй - 85, еще двум умершим пациенткам было по 89 лет. Также в больницах Петербурга умерли два мужчины - одному 54 года, второму - 94.

В релизе комздрава отмечается, что у всех этих пациентов были хронические заболевания, среди них гипертоническая болезнь, заболевания головного мозга, у некоторых пациентов была выявлена онкология.

Тем не менее, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила, что смерть пациентов наступила от двусторонней пневмонии, которая развилась при заболевании коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на сегодняшний день в Петербурге жертвами COVID-19 официально стали 69 человек. Всего же в городе зарегистрировано 89445 случае коронавирусной инфекции.