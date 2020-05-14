В петербургском гараже нашли склад оружия

Петербургская полиция расследует уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в боксе одного из гаражных кооперативов на проспекте Народного ополчения двое мужчин устроили оружейный склад.

По информации правоохранительных органов, сначала в поле их зрения попался 39-летний мужчина, при досмотре автомобиля которого были обнаружены и изъяты пистолет, магазин с шестью патронами и пластиковая коробка с двумя десятками патронов разного калибра. Затем выяснилось, что он снимает гараж у 53-летнего петербуржца, и там они вместе хранят автомат Калашникова с магазином с шестью патронами, емкости с тремя сотнями патронов различного калибра, металлические элементы схожие с составными частями оружия в количестве 26 штук, составные части пистолетов. Все это в разное время было куплено с рук.

- По результатам экспертизы выяснилось, что все указанные боеприпасы пригодны для стрельбы, - рассказали в главке.

По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, владелец и арендатор гаража задержаны.