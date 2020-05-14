В Краснодаре эвакуировали жильцов горящего дома

В Краснодаре во время крупного пожара в частном доме эвакуировали его жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Пламя вспыхнуло в частном секторе столицы Кубани на улице Троицкой в 14.11. Туда немедленно были направлены пожарные и спасатели, но огонь сразу потушить не удалось. В 14.30 пламя полыхало на площади 200 квадратных метров, а в 15.00 охватило уже 360 квадратных метров. Горела кровля частного дома.

- Всего на месте работали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Три человека были спасены из здания, еще семеро - эвакуированы, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Ликвидировать пожар огнеборцам удалось к 16.07. Никто из людей не пострадал, на соседние здания огонь не перекинулся. Причина возгорания пока неизвестна. Ее установит специально созданная комиссия.