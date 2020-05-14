Новости

Собянин рассказал, когда могут открыть парикмахерские 17:33
Психиатр: Отмена общих перемен не создаст проблем для психики школьников 17:31
Ульяновские власти проверят видео с "карантинной" вечеринкой чиновников 17:28
Собянин объяснил необходимость масочного режима 17:27
Владельцам карт "Тройка" начислили 260 млн жетонов за отказ от поездок 17:26
Марк Хэмилл возмутился придирками к новой трилогии "Звездных войн" 17:23
В Краснодаре эвакуировали жильцов горящего дома 17:22
Число умерших саратовцев с COVID-19 увеличилось до 27 17:15
В Севастополе завели дело за массовую вырубку можжевельника 17:08
Москва выделит часть тестов на антитела к коронавирусу жителям Подмосковья 17:06
Экс-директор "Крымавтотранса" задержан за незаконные премии 17:05
В Калининграде бизнесмена будут судить за неуплату 112 млн налогов 17:04
В столице возобновились реставрационные работы на архитектурных памятниках 17:03
Россиянам предложили самую необычную Toyota в мире за 1,4 млн рублей 17:00
Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России 16:55
Собянин: Риск распространения COVID-19 сохраняется, пока не будет вакцины 16:50
Уникальная "Волга": седан ГАЗ-3104 16:48
Анастасия Ракова: В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус 16:46
Более 70 тысяч москвичей получили приглашения на COVID-тесты 16:43
Жители Геленджика ответят в суде за обман дольщиков на 960 млн рублей 16:39
В Иерусалиме найден редкий символ восстания против Рима 16:38
Более 1,85 млн пенсионеров получили выплаты за соблюдение самоизоляции 16:36
Видео: В Германии преступили к сносу АЭС в Филлиппсбурге 16:34
Chevrolet Niva официально сменила фамилию на Lada 16:19
Техобслуживание и ремонт машин в Подмосковье возобновят с 18 мая 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре эвакуировали жильцов горящего дома

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Краснодаре во время крупного пожара в частном доме эвакуировали его жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Фото: УМВД по Костромской области
Под Костромой сожгли ювелирный завод

Пламя вспыхнуло в частном секторе столицы Кубани на улице Троицкой в 14.11. Туда немедленно были направлены пожарные и спасатели, но огонь сразу потушить не удалось. В 14.30 пламя полыхало на площади 200 квадратных метров, а в 15.00 охватило уже 360 квадратных метров. Горела кровля частного дома.

- Всего на месте работали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Три человека были спасены из здания, еще семеро - эвакуированы, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Ликвидировать пожар огнеборцам удалось к 16.07. Никто из людей не пострадал, на соседние здания огонь не перекинулся. Причина возгорания пока неизвестна. Ее установит специально созданная комиссия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России
СК возбудил дела из-за фото нацистов в рамках проекта "Бессмертный полк"
Врачи выявили новое осложнение у больных COVID-19
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах