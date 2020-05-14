В Ростове возбудили дело о преступной иерархии против вора в законе

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего вора в законе, выдвинув обвинение о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает облпрокуратура, которая признала законным решение о возбуждении такого дела.

По данным агентства ТАСС, речь идет о Нодари Асояне, который в 1998 году организовал в регионе преступное сообщество, представители которого промышляли кражами, грабежами и вымогательствами. По версии следствия, криминальный авторитет координировал подразделения сообщества и распределял сферы влияния, создав угрозу общественной безопасности России.

Как ранее писала "РГ", подозреваемый находился в международном розыске, его задержали в Греции и экстрадировали в Россию.

Но он вновь скрылся от правоохранителей. В прошлом году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.