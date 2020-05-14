В Симферополе дорожников уличили в ущербе экологии на 77 млн рублей

В Симферополе рядом с транспортной развязкой на перекрестке дороги на Николаевку и трассы Дубки-Левадки полиция уличила дорожно-строительную компанию в создании крупной свалки отдохов, которая нанесла ущерб городу на сумму более 77,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Отходы в течение нескольких лет сваливались на участок муниципального земельного фонда, куда строители незаконно вывозили отходы третьего и четвертого класса опасности, остававшиеся после дорожно-ремонтных работ. Вблизи жилых домов и объездной симферопольской дороги сейчас навалены горы остатков ГСМ, битума, асфальто-бетонной смеси и другого строительного мусора.

- Согласно результатам экспертизы, проведенной с привлечением специалистов министерства природных ресурсов РК, незаконными действиями причинен материальный ущерб муниципальной собственности. По имеющимся подсчетам, вред окружающей среде нанесен на площади более 9124 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе крымского МВД. - В действиях должностных лиц предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Оформленные полицейскими материалы направлены в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности виновных.