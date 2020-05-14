Жители Геленджика ответят в суде за обман дольщиков на 960 млн рублей

В суд Геленджика направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 32 лет до 41 года, обвиняемых в похищении средств дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере").

По версии следствия, группа лиц с 2011 по 2018 год строила многоквартирные дома по улице Красногвардейской, 79 и улице Первомайской, 13 без разрешительных документов, привлекая деньги дольщиков. Под видом строительства ими похищено свыше 960 миллионов рублей у 271 человека.

Обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество наложили арест с целью возмещения ущерба потерпевшим. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.