Постановление правительства Саратовской области от 12 мая 2020 года № 380-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Саратовской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области" Правительство Саратовской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области за I квартал 2020 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:
на душу населения - 9 138 руб.,
трудоспособное население - 9 849 руб.,
пенсионеры - 7 565 руб.,
дети - 9 451 руб.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин
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