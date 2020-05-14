Постановление правительства Саратовской области от 13 мая 2020 года № 388-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив часть третью пункта 1.10.3 абзацем следующего содержания:

"на граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, и на мероприятия, связанные с призывом на военную службу по повесткам военных комиссариатов муниципальных районов, с соблюдением всех предписанных мер безопасности.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин







