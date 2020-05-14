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14.05.2020 13:26
Рубрика: Власть

Сенатор: Бизнес просит помогать не отраслям, а конкретным предприятиям

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письма на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и помощника президента РФ Максима Орешкина, в которых обобщены предложения бизнеса по оказанию поддержки в условиях пандемии. Основная идея - надо уходить от отраслевого принципа и помогать конкретным предприятиям.

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"Количество отраслей, которые пострадали за последние несколько месяцев в результате карантинных мероприятий, значительно возросло. Поступают обращения от предприятий лесного бизнеса, типографий, некоммерческих организаций с одной и той же просьбой о включении их деятельности в пострадавшие", - говорится в письме Кутепова.

"Предпринимательское сообщество предлагает рассмотреть предложение уйти от отраслевого принципа при формировании мер поддержки субъектов бизнеса, а перейти к сервисной модели, когда рассматривается каждое предприятие по отдельности (а не по той или иной отрасли), а в качестве основного признака для оказания помощи применять - снижение валовой выручки или прибыли", - отметил сенатор.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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По его словам, не включенные в правительственный перечень отрасли также несут серьезные потери, "зачастую не меньшие, чем предприятия из пострадавших отраслей". В качестве примера Андрей Кутепов привел частных фотографов, которые не могут перейти на удаленную работу и оказались без выручки в самый горячий сезон - в конце учебного года, когда школы и детские сады обычно делают большие заказы.

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