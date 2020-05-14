Трамп рассказал о своих чувствах в связи с самоизоляцией Пенса

Американский лидер Дональд Трамп признался, что скучает по своему подчиненному.

Речь идет о вице-президенте США Майке Пенсе, который сейчас находится на самоизоляции. Ранее у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус. У самого Пенса два проведенных теста на SARS-CoV-2 были отрицательными. "Он чувствует себя хорошо. Но какое-то время мы будем разобщены", - заявил Трамп, добавив, что много общается с Пенсом по телефону.

РИА Новости напоминает, что на этой неделе сразу у нескольких сотрудников Белого дома нашли коронавирус. Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и главный инфекционист США Энтони Фаучи.