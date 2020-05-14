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14 мая 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 8 мая 2020 года № 77 "Об обеспечении дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в период введённого на территории Ульяновской области режима повышенной готовности"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 14 мая 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ульяновской области постановляю:

1. Установить за счёт средств областного бюджета Ульяновской области дополнительную меру поддержки организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, по обеспечению дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты и специальным оборудованием для проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области:

2.1. В срок до 12 мая 2020 года определить порядок предоставления дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и специального оборудования для организаций, указанных в пункте 1 настоящего указа.

2.2. Обеспечить приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и специального оборудования для организаций, указанных в пункте 1 настоящего указа, для проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов



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