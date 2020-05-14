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14 мая 2020 г. 23:05
Общество
Текст: Артем Локалов

В Историческом музее прочитают лекцию про фильм "Брат 2"

Культовая картина с Сергеем Бодровым-младшим вышла на экраны 20 лет назад
В ближайшую субботу, 16 мая, традиционная акция "Ночь в музее" пройдет в формате онлайн. Государственный исторический музей запланировал, в том числе, лекцию, посвященную фильму "Брат 2".
Сергей Бодров-младший в роли Данилы Багрова в Историческом музее. Фото: кадр из фильма "Брат 2"
Сергей Бодров-младший в роли Данилы Багрова в Историческом музее. Фото: кадр из фильма "Брат 2"

В этом году фильму, ставшему культовым, 20 лет. Несколько сцен снимали именно в здании Исторического музея на Красной площади. 

Поэтому в музее в числе других мероприятий "Ночи в музее" запланировали и лекцию о фильме Алексея Балабанова, в котором роли исполнили Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Кирилл Пирогов и другие. Лекция начнется в 21.30 (мск), а лектором будет Андрей Апостолов - киновед, помощник ректора ВГИКа.

- "Брат 2" одновременно и подводил итог "лихого" десятилетия с его культом неоправданной жестокости, легких денег и западного образа жизни, и открывал новый этап в истории российского кино, да и в истории страны. Неслучайно одной из ключевых локаций фильма стал Государственный исторический музей на Красной площади, Балабанов словно давал понять, что герои фильма на наших глазах творят историю новой России", - говорит Апостолов.

Фото: Артем Локалов
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В "Брате" и "Брате 2" роль старшего брата Данилы Багрова сыграл Виктор Сухоруков. В том числе, и в эпизодах, которые снимались в Историческом музее. И Сухоруков, помимо роли брата Данилы, сыграл многих исторических персонажей. Это и император Павел, и Владимир Ленин, и Никита Хрущев.

- Профессия дает право быть фантазером, исполнителем версий. Я выискивал те поступки у своих персонажей, которые можно сыграть на экране или сцене, показав характер героев. Надеюсь, на уровне чуть выше дилетантского, - говорил Сухоруков в интервью "Родине".

Вопросы Андрею Апостолову про фильм "Брат 2" можно задавать на странице музея Вконтакте. А интервью Сухорукова о роли личности в истории можно прочитать на здесь.

 

Темы дня:
#кино
#журнал Родина
#музеи