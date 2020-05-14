Всемирные игры кочевников перенесли на год из-за пандемии

Четвертые Всемирные игры кочевников (ВИК), которые должны были пройти осенью 2020 года в Турции, перенесли на следующий год.

Как сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, это произошло из-за пандемии COVID-19.

Всемирные игры кочевников были инициированы Киргизией в 2012 году и впервые проведены в республике на озере Иссык-Куль в 2014-м. Вторые и третьи ВИК также состоялись на побережье горного озера.

Участие в последнем турнире в 2018 году приняло более 3000 спортсменов из 80 стран мира, в том числе, из России.

Четвертые игры должны были пройти в турецком городе Бурса.