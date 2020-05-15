Актриса Екатерина Климова рассказала о своих разрушенных семьях

Российская актриса кино, театра и ТВ Екатерина Климова обстоятельно рассказала о своей личной жизни, которая крайне насыщена. До такой степени, что на изложение всех ее нюансов потребовалось целых два выпуска телешоу Бориса Корчевникова "Судьба человека".

В первом из которых звезда "Бедной Насти" и "Шакала" рассказала об отношениях со своим первым мужем, бурном романе с актером Игорем Петренко и о чувстве вины за разбитые ею семьи.

По словам актрисы, с первым мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, она познакомилась, еще будучи школьницей. В 2002-м у пары родилась дочь Елизавета. А в 2004-м они развелись. Оставшись в теплых отношениях.

Следом был брак с актером Игорем Петренко, который учился в "Щепке" курсом младше Климовой. Причем роман артистов начался в 2003-м - на съемках сериала "Лучший город Земли".

Климова вышла за Петренко сразу после развода с Хорошиловым - 31 декабря 2004-го. Прожили почти десять лет, родили двух сыновей - Матвея и Корнея. Развелись в 2014-м. Отношения сохранив "цивилизованные".

"Но мы не близки друг другу по духу и никогда не будем", - подчеркивает актриса. Вспоминая, что изначально чувство у нее было действительно сильное, иначе бы она не смогла разрушить свой предыдущий брак и лишить дочь гармоничной семьи. Впрочем, не всё было зря - от Петренко у нее родились замечательные сыновья.

Третьим мужем актрисы стал актер Гела Месхи - пара официально зафиксировала союз в июне 2015-го, осенью того же года Климова родила коллеге дочь Беллу. А в мае 2019-го подала на развод.

При этом многодетная мать признается, что она "внутренне за моногамию" и не может "одновременно общаться с несколькими мужчинами".

"Мое сердце неделимо, и, конечно, это невыносимо - обманывать человека, который тебе небезразличен. Я не знаю, как я вообще осталась жива после этого, это было непросто", - вспоминает Екатерина свой уход от перового мужа.