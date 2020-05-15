Анонсирован новый сериал по "Звездному пути"

Пока будущее полнометражек по "Звездному пути" остается туманным, культовая вселенная продолжает расширяться за счет сериалов. Канал CBS анонсировал шоу, посвященное приключениям трех знаковых персонажей - членов экипажа корабля "Энтерпрайз": капитана Кристофера Пайка, Номера Один и Спока.

Действие сериала "Звездный путь: Странные новые миры", как сообщает The Verge, будет разворачиваться за десять лет до того, как капитан Кирк ступил на борт "Энтерпрайза". И указанные личности в нем будут, не поверите, исследовать новые миры.

Главные роли исполнят Энсон Маунт, Ребекка Ромейн и Итан Пек - те же самые люди которые заняты в соответствующих ролях в "Звездном пути: Дискавери". Продюсеры и сценаристы - Акива Голдсман, Алекс Куртцман и Дженни Люмет, работающие параллельно над текущими сериалами вселенной.

На "Странных новых мирах" все не закончится - в планах у CBS еще несколько проектов, включая первый стартрековский анимационный сериал.

По срокам никакой информации пока нет.