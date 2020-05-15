Более полумиллиона избирателей зарегистрировались для голосования на праймериз ЕР

Более пяти тысяч кандидатов решили участвовать в предварительном голосовании "Единой России". Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на участие в партийном праймериз.

"На сегодня 5720 кандидатов решили участвовать в предварительном голосовании "Единой России". Средний конкурс - около пяти человек на место, что превышает показатели прошлых лет", - заявил секретарь генсовета Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с регионами.

Он также добавил, что почти половина претендентов - беспартийные. "Меньше четверти участников - действующие депутаты. Больше половины участников - новые лица", - рассказал Турчак.

Он отметил, что "Единая Россия"- единственная партия в стране, которая в сложившихся условиях проводит предварительное голосование. Напомним что из-за пандемии коронавируса партия в марте приняла решение о проведении предварительного голосования в электронном формате. "Так будут отбирать кандидатов на довыборы в Государственную Думу, законодательные собрания регионов и административных центров", - добавил Турчак.

По его словам, уже более полмиллиона человек зарегистрировались в системе в качестве избирателей. "Это порядка 15 тысяч выборщиков в сутки", - отметил секретарь генсовета партии.