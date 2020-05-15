Болсонаро призвал бизнес надавить на губернатора: "Это война"

Новости

В Бурятии Кижигинский район закрыли на карантин из-за COVID-19 06:07
Посольство РФ: На родину вернутся россияне из Восточной и Южной Африки 06:01
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу 05:07
На Курилах выявлен первый случай COVID-19 05:00
Ученые призвали не сравнивать сезонный грипп и новый коронавирус 04:55
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США 04:40
В Хабаровске военнослужащих оштрафовали за установку "мины-растяжки" 04:20
Видео: В приморском нацпарке медведи пытались "разобрать" фотоловушку 04:20
Двое рыбаков спасены после 42-дневного дрейфа в Тихом океане 04:19
Почти 370 граждан России вылетели на родину из США 04:03
Власти Румынии объявили о постепенном снятии карантинных ограничений 03:32
В России разработают новую программу исследования Венеры 03:31
В США 36 миллионов человек обратились за пособиями по безработице 03:30
В Германии сообщили о первых результатах испытаний вакцины от коронавируса 03:16
Врач объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России 02:17
Австрийские рестораны вернутся к работе после простоя из-за коронавируса 02:01
Трамп рассказал о скончавшихся от коронавируса друзьях 01:25
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом 01:21
В США модернизируют стратегический запас товаров медназначения 01:10
Зеленский продлил запрет в стране российских соцсетей и сайтов 00:46
Президент Перу назначил нового посла в России 00:37
В Болгарии осудили искажающую историческую правду декларацию 00:25
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине 00:21
В Британии заявили о "работающей на пределе" системе здравоохранения 14.05.2020
Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России 14.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15.05.2020 05:34
Рубрика: В мире

Болсонаро призвал бизнес надавить на губернатора: "Это война"

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Президент Бразилии Жаир Болсонаро провел в четверг видеоконференцию с представителями бизнес-сообщества штата Сан-Паулу - локомотива экономического роста Бразилии. Он призвал их оказать давление на губернатора Жоау Дориа, чтобы не позволить ему ввести карантин на территории штата.
Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото: AFP/EVARISTO SA Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото: AFP/EVARISTO SA
Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото: AFP/EVARISTO SA

"Один человек определяет будущее Сан-Паулу. Он определяет будущее бразильской экономики. Вы, со всем уважением, должны вызвать губернатора и надавить на него. Надавить на него, потому что это серьезный вопрос. Это война. На кону Бразилия", - заявил президент предпринимателям.

Фото: AFP/NELSON ALMEIDA
Труд освободит Бразилию - слоган кампании по борьбе с коронавирусом

За последние две недели по меньшей мере 25 бразильских городов объявили о введении карантина. Где-то это ограничилось установкой блокпостов на въездах в населенные пункты и прекращением всякой экономической деятельности кроме жизненно необходимой. А где-то жителям и вовсе запрещено выходить на улицу, за исключением походов в больницу или в магазин за едой.

Сегодня на эпицентр эпидемии коронавируса в Бразилии - Сан-Паулу - приходится более четверти всех случаев заболевания по стране и около трети всех смертей от COVID-19. Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа уже неделю пытается договориться с жителями региона, которые устали сидеть дома, о соблюдении режима самоизоляции, каждый раз продлевая уже введенные ограничительные меры. Слово карантин он пока аккуратно использует лишь для того, чтобы вразумить, в первую очередь, жителей крупных городов штата. Однако, в отличие от простых бразильцев, обещаний закрыть все, что не относится к жизненно важным услугам, скорее испугались федеральные власти и предприниматели.

"Еще раз, президент Болсонаро перестал оберегать здоровье бразильцев, чтобы нападать на тех, кто работает ради защиты жизней. Он предпочитает митинги, катание на водном скутере, тренировки по стрельбе и шашлык. А в это время тысячи бразильцев погибают от коронавируса", - ответил Дориа президенту на своей страничке в Twitter, напомнив своим подписчикам, что в субботу, когда Бразилия перешла черту в десять тысяч погибших от COVID-19, Болсонаро отдыхал в своей резиденции, катаясь на водном скутере.

Президент Бразилии разрешил открыть фитнес-центры и парикмахерские

Бразилия входит в шестерку лидеров по распространению коронавирусной инфекции и уровню смертности от этого заболевания. По общему числу заболевших на этой неделе Бразилия обошла Германию и Францию. По данным министерства здравоохранения на 14 мая, в стране зарегистрировано около 203 тысяч случаев заражения COVID-19. А количество жертв заболевания составило без малого 14 тысячи человек.

По оценкам минздрава Бразилии, перспектив стабилизации ситуации или замедления темпов распространения коронавируса по территории страны в обозримой перспективе не просматривается.

В мире Южная Америка Бразилия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Рост числа носителей COVID-19 в России удалось остановить
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО
На Курилах выявлен первый случай COVID-19
Путин предложил создать базу генетической информации
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля