Чем покоряет филиппинцев белорусский автопром

Знатоки легендарных по красоте и загадочности уголков восточной части Тихого океана могут часами с удовольствием перечислять без остановки набор самых фантазийных причин, чтобы соблазнить вас, отложив все дела, с головой окунуться в загадочный мир острова Бохол на Филиппинах.

Ну, во-первых, неповторимые коричневые холмы, которых вы не встретите больше нигде на планете. И хотя на них, увы, ничего не растет, кроме травы, которая тоже стремительно выгорает под жарким тропическим солнцем, приобретая оттенок шоколада, это еще не повод убаюкивать свою фантазию. На острове, намекают аналитики, блестящие не только туристические, но и индустриальные перспективы.

Кстати, именно в эти края и отправлены из Синеокой фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. "Такую белорусскую спецтехнику филиппинская компания приобретает у Минска впервые. Монтаж погрузчиков уже почти завершен, и в ближайшее время они будут доставлены на Бохол для работы в карьере по добыче известняка", - отметили в руководстве белорусской компании, продукция которой давно зарекомендовала себя на большинстве континентов.

Кстати, среди государств, где представлен белорусский автопром и работает его надежная карьерная техника, Филиппины появились совсем недавно. А если быть абсолютно точным: менее двух лет назад заявили о себе на рынке этого островного государства в Юго-Восточной Азии и самосвалы грузоподъемностью 55 тонн. Сегодня там уже зарекомендовали себя десять карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В. И это еще не предел, пояснили в Минске.

"С учетом условий эксплуатации самосвалы выполнены в тропическом исполнении: с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами", - рассказали на предприятии. А в филиппинской компании тоже дали понять, что белорусские самосвалы - отличные работяги. Они показывают хорошие результаты: экономичны, удобны и просты в обслуживании.

Словом, крупнейший мировой производитель карьерных машин и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности продолжает укреплять авторитет и доверие к своей марке. Он уже, уточняет БЕЛТА, занимает около 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Не стоит забывать и про самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн, который покоряет карьеры Союзного государства.