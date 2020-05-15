Что будет с самыми известными носами московского метро

Московскому метрополитену сегодня 85 лет. Овчаркам на станции "Площадь Революции", которую открыли в 1938-м, чуть меньше. И они неплохо сохранились. Но есть одно но. Точнее, два носа.

Потереть нос овчарке на одной из самых необычных станций московской подземки - давняя традиция. Сначала так делали студенты перед экзаменом - на удачу. Потом все москвичи. Теперь активно натирают "овчарочий" нос и туристы. Он так отполирован, что, кажется, в нос можно смотреться, как в зеркало.

Шутки шутками, но год назад Музей архитектуры имени Щусева всполошился: бронзовые пограничные собаки могут остаться с носом. Точнее, без него.

Музей призвал Московский метрополитен и Департамент культурного наследия Москвы "защитить скульптуры от вандализма", а москвичей и гостей города - "уважительно относиться к произведениям искусства - ведь каждое прикосновение наносит скульптурам непоправимый урон".

Но носы продолжают натирать. Небольшую передышку овчарки получили только сейчас, когда из-за карантина пассажиров в метро стало меньше...

- Не слышал, чтобы где-то вводились запреты тереть нос бронзовым скульптурам. Пусть и у нас продолжают трогать носы овчаркам. Традиция хорошая - так народ хоть что-то узнает о своей истории, а то в основном сейчас интересуются зарубежным кино, играми, - говорил "Родине" народный художник России Дмитрий Тугаринов.

А теперь мы связались со скульптором Петром Манизером. Под руководством его деда - Матвея Манизера - изготавливались монументы для станции "Площадь Революции". Матвей Генрихович - народный художник СССР, лауреат трех Сталинских премий - и его коллектив создали эти памятники.

В 1941-м, когда казалось, что Москва будет сдана немцам, а метро - затоплено, скульптуры погрузили на вагоны и отправили в эвакуацию. Такова одна из версий.

- Могу с этой версией поспорить, - говорит Петр Оттович. - Не располагаю фактами, что все скульптуры были демонтированы. К тому же в довоенные времена все они были сделаны из гипса. Просто не было такого количества бронзы, чтобы изготовить столько скульптур.

Всего их на станции 76. И бронозовыми они стали, по словам Петра Манизера, в 1948-1949 годах. При этом по проекту архитектора станции Алексея Душкина, изначально в арках должны были быть не скульптуры, а рельефы...

- Руководство и совет безоговорочно приняли эту работу. Я не мог больше влиять на ваятелей, начальиков. И морально проиграл. При открытии прибыл Сталин. Одобрил. Ходил быстро вокруг скульптур и говорил "Как живые! Как живые!" с грузинским акцентом, - записал Душкин в своем дневнике, выдержки из которого приводятся в фильме Елизаветы Листовой "Советская империя. Метро".

К обычаю натрирать нос бронзовой овчарке внук знаменитого скульптора относится снисходительно.

- Ко мне обращались из метрополитена по поводу реставрации морд собак, которые "зализали" до невозможности, - рассказал Петр Манизер. - Заходила даже речь о возможной замене фигур собак. Но если исходный материал по некоторым скульптурам станции у меня есть, то именно по собаке - как раз нет…

Но Матвей Манизер работал над скульптурами не только на на станции "Площадь Революции", но и, например, на станции "Партизанская", которую украшают фигуры партизан Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина. При этом "Партизанской" она стала только в 2005-м, до этого именовалась "Измайловским парком" и "Измайловской"…

А жена Матвея Манизера - Елена Янсон-Манизер - оформляла удивительные барельефы со спортсменами на станции "Динамо". Они тоже притягательные. Но, в отличие от носа овчарки, дотянуться до них не получится.