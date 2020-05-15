ЦИК Беларуси завершает прием заявлений от инициативных групп

Регистрация инициативных групп граждан Беларуси по выдвижению кандидатов в президенты, выборы которого намечены на 9 августа текущего года, завершается сегодня, 15 мая, информирует БЕЛТА.

В составе этих групп, поясняет агентство, должно быть не менее ста человек. Именно они смогут уже 21 мая приступить к сбору подписей в поддержку своих кандидатов, которой должен быть завершен к 19 июня. В избиркоме напоминают, что для того, чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, нужно собрать не менее ста тысяч подписей избирателей. Кстати, с учетом эпидемиологической ситуации сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках.

Параллельно в республике происходит выдвижение представителей в состав территориальных избирательных комиссий, которые должны быть сформированы до 20 мая. ЦИК уже создал и внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, а их регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Что касается досрочного голосования, то оно состоится с 4 по 8 августа, а итоги выборов Центризбирком обязан огласить не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа, напоминают местные новостные порталы.