Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что ждет ребенка

В Международный день семьи, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила о своей беременности. Сообщение на своей странице в Facebook она оформила как диалог с маленьким сыном Левой.

"Лева: Мам, а там, в твоем животике, малыш?

Я: Ну да…", - пишет Анна Кузнецова.

Потом ребенок, как все дети, поинтересовался у мамы, "как он туда попал" - в живот? "Ты что, его проглотила? Выплюнь скорее!". Также сына заинтересовал вопрос, голый ли малыш в животе у мамы. В ответ Кузнецова пообещала одеть и принарядить его будущего братика или сестричку, сразу после же после того, как он появится на свет.

В завершении своего поста Анна Кузнецова поздравила всех с праздником и пожелала "мира, добра, благополучия и здоровья". Международный день семьи по решению ООН ежегодно отмечается 15 мая с 1994 года.

Справка "РГ"

Детский омбудсмен Анна Кузнецова замужем за священником Алексеем Кузнецовым с 2003 года. Супруги воспитывают шестерых детей: дочерей - Марию и Дарью, сыновей - Ивана, Николая, Тимофея и Льва.

Ждут седьмого ребенка.