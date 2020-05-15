Эксперты предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян. Пользуясь режимом самоизоляции они звонят пользователям и предлагают установить программу для удаленного доступа. Специалисты пояснили схему такой "работы".

"Под видом сотрудника банка абоненту сообщают о попытке взлома аккаунта и необходимости установить "специальный антивирус" или скачать программу для удаленной помощи", - пишет РИА Новости.

После того, как пользователь установит приложение на смартфон, кибермошенник может переводить, снимать его средства со счета, менять информацию в учетной записи, а также получать личные данные для дальнейшей перепродажи, подавать заявки на кредиты и многое другое.

Как и в большинстве схем обмана, в новой расчет также сделан на доверчивость жертв. Поэтому эксперты лишний раз напоминают о необходимости быть внимательными, особенно в случаях, когда запрашивают личные данные. В этом случае эксперты рекомендуют положить трубку и самостоятельно перезвонить в контактный центр своего банка.