Артподготовка
Часы в руке у генерала.
Ждут у орудий номера.
За стрелками следя устало,
Он тихо говорит: "Пора".
Качнулось небо в редких звездах,
И, ветви елей шевеля,
Разорванный метнулся воздух,
И тяжко дрогнула земля.
За муки Родины любимой,
За слезы русских матерей
Рванулся в ночь неумолимый
Огонь тяжелых батарей.
Он темноту ночную выжег,
Но снова залп и вновь другой...
Зарницы орудийных вспышек
Дым заволок пороховой.
У раскалившихся орудий
Горячая работа шла.
Оглохшие от гула люди
Разделись чуть не догола.
Во имя праведного мщенья
В расположении врага
Бушует смерч уничтоженья,
Огня и стали ураган.
В залог успешного похода
Огонь преграды все прорвет.
На штурм поднимется пехота,
И ринутся полки вперед.
1944
Леонид Розенберг, 20 лет (06.05.1924-01.08.1944), адъютант командира 190-го гвардейского артиллерийского полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии подполковника Ф.В. Сиротина.
Погиб вместе с командиром в бою у города Карсава в Прибалтике.
Лес раскололся тяжело,
Седой и хмурый.
Под каждым деревом жерло
Дышало бурей...
Стволам и людям горячо,
Но мы в азарте.
Кричим наводчикам:
"Еще,
Еще ударьте!.."
Дрожит оглохшая земля.
Какая сила
Ручьи, и рощи, и поля
Перемесила!
И вот к победе прямиком,
За ротой рота,
То по-пластунски, то бегом
Пошла пехота.
13 сентября 1944
Всеволод Лобода 29 лет (1915 - 28.10.1944), старший сержант, командир отделения, 328-й артиллерийский полк. До войны учился в Литературном институте им. Горького. Печатался в газетах и журналах.
Погиб при освобождении Латвии.
Дорога
Пришел и рухнул, словно камень,
Без сновидений и без слов,
Пока багряными лучами
Не вспыхнули зубцы лесов,
Покамест новая тревога
Не прогремела надо мной.
Дорога, дымная дорога,
Из боя в бой, из боя в бой...
1944
Георгий Суворов, 24 года (11.04.1919 - ранен 13.02.1944-го, умер в госпитале по одним данным - 14-го, по другим - 18 февраля 1944-го), гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей 50-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового дивизиона 45-й гвардейской стрелковой Красносельской краснознаменной дивизии.
Погиб во время боев за Нарвский плацдарм.
Сон
Январь, февраль. На Волге пустыри.
Визгливые запевы до зари.
В нависшем небе - "рамы", "костыли",
Проклятые немецкие затеи.
И даже в марте не было весны.
И нашу кровь не волновали сны,
Окопною водой унесены
В далёкий угол фронтовой траншеи.
И мы в мечтах гнилой картофель ели.
Следы приличий стерлись и слетели,
Когда завистливо на котелок глядели
Голодные солдаты у костра.
Мы смотрим прямо в завтра и вчера.
Немногие в чумные вечера
Держались твердо. Чёрная пора
Согнула остальных и в грязь свалила.
Я был солдат и сам тогда упал.
И не жил я, а лишь существовал,
Больной и вялый нехотя жевал,
И о мечтах былых не вспоминал.
А выбраться на свет не стало силы.
И всё-таки - я должен был брести.
Все мины и снаряды на пути
Я звал на голову свою. Нести
Мне надоело котелок дырявый.
О подвигах военной громкой славы
Не вспоминал я. Просто до поры
Хотел убраться из плохой игры,
Устав карабкаться на склон горы,
И на идущих равнодушно глядя.
Я не хотел участвовать в параде,
И сам не знаю, как тогда я встал -
Должно быть, руку мне мой друг подал...
Я пробудился и уже не спал.
Апрель 1944 года, Павловский Посад, госпиталь
Дмитрий Удинцев, 24 года (10.10.1919 - 25.06.1944), старший лейтенант, помощник начальника штаба 4-го батальона 145-й отдельной стрелковой бригады, затем помощник начальника штаба 52-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознаменной и ордена Суворова дивизии.
С детских лет пробовал себя в музыке, поэзии, литературоведении, художественном переводе. В 1937 году с отличием окончил школу. В 1938 году поступил в Московский педагогический институт имени Ленина. Осенью 1941 года получил распределение в Миасс Челябинской области, но по распределению не поехал, добиваясь переосвидетельствования и отправки на фронт (до войны Дмитрий был освобожден от армии по зрению).
С февраля по июнь 1942-го - рядовой. Участвовал в боях на Калининском фронте. В апреле 1943 года окончил ускоренные курсы среднего командного состава и получил звание младшего лейтенанта. В июле 1943 года был награжден медалью "За отвагу". В октябре 1943-го представлен к ордену Красной Звезды.
Погиб в разведке боем близ деревни Якуши при начале Витебско-Оршанской операции. Похоронен в деревне Рудаки Новкинского сельского совета Витебского района Витебской области.
Впервые стихи Дмитрия увидели свет 8 мая 2019 года в "Российской газете - Неделе".