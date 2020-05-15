В. Волков. Минск, 3 июля 1944 года. 1944-1955 годы

Артподготовка

Часы в руке у генерала.

Ждут у орудий номера.

За стрелками следя устало,

Он тихо говорит: "Пора".

Качнулось небо в редких звездах,

И, ветви елей шевеля,

Разорванный метнулся воздух,

И тяжко дрогнула земля.

За муки Родины любимой,

За слезы русских матерей

Рванулся в ночь неумолимый

Огонь тяжелых батарей.

Он темноту ночную выжег,

Но снова залп и вновь другой...

Зарницы орудийных вспышек

Дым заволок пороховой.

У раскалившихся орудий

Горячая работа шла.

Оглохшие от гула люди

Разделись чуть не догола.

Во имя праведного мщенья

В расположении врага

Бушует смерч уничтоженья,

Огня и стали ураган.

В залог успешного похода

Огонь преграды все прорвет.

На штурм поднимется пехота,

И ринутся полки вперед.

1944

Леонид Розенберг, 20 лет (06.05.1924-01.08.1944), адъютант командира 190-го гвардейского артиллерийского полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии подполковника Ф.В. Сиротина.

Погиб вместе с командиром в бою у города Карсава в Прибалтике.

Лес раскололся тяжело,

Седой и хмурый.

Под каждым деревом жерло

Дышало бурей...

Стволам и людям горячо,

Но мы в азарте.

Кричим наводчикам:

"Еще,

Еще ударьте!.."

Дрожит оглохшая земля.

Какая сила

Ручьи, и рощи, и поля

Перемесила!

И вот к победе прямиком,

За ротой рота,

То по-пластунски, то бегом

Пошла пехота.

13 сентября 1944

Всеволод Лобода 29 лет (1915 - 28.10.1944), старший сержант, командир отделения, 328-й артиллерийский полк. До войны учился в Литературном институте им. Горького. Печатался в газетах и журналах.

Погиб при освобождении Латвии.









Дорога

Пришел и рухнул, словно камень,

Без сновидений и без слов,

Пока багряными лучами

Не вспыхнули зубцы лесов,

Покамест новая тревога

Не прогремела надо мной.

Дорога, дымная дорога,

Из боя в бой, из боя в бой...

1944

Георгий Суворов, 24 года (11.04.1919 - ранен 13.02.1944-го, умер в госпитале по одним данным - 14-го, по другим - 18 февраля 1944-го), гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей 50-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового дивизиона 45-й гвардейской стрелковой Красносельской краснознаменной дивизии.

Погиб во время боев за Нарвский плацдарм.





Сон

Январь, февраль. На Волге пустыри.

Визгливые запевы до зари.

В нависшем небе - "рамы", "костыли",

Проклятые немецкие затеи.

И даже в марте не было весны.

И нашу кровь не волновали сны,

Окопною водой унесены

В далёкий угол фронтовой траншеи.

И мы в мечтах гнилой картофель ели.

Следы приличий стерлись и слетели,

Когда завистливо на котелок глядели

Голодные солдаты у костра.

Мы смотрим прямо в завтра и вчера.

Немногие в чумные вечера

Держались твердо. Чёрная пора

Согнула остальных и в грязь свалила.

Я был солдат и сам тогда упал.

И не жил я, а лишь существовал,

Больной и вялый нехотя жевал,

И о мечтах былых не вспоминал.

А выбраться на свет не стало силы.

И всё-таки - я должен был брести.

Все мины и снаряды на пути

Я звал на голову свою. Нести

Мне надоело котелок дырявый.

О подвигах военной громкой славы

Не вспоминал я. Просто до поры

Хотел убраться из плохой игры,

Устав карабкаться на склон горы,

И на идущих равнодушно глядя.

Я не хотел участвовать в параде,

И сам не знаю, как тогда я встал -

Должно быть, руку мне мой друг подал...

Я пробудился и уже не спал.

Апрель 1944 года, Павловский Посад, госпиталь

Дмитрий Удинцев, 24 года (10.10.1919 - 25.06.1944), старший лейтенант, помощник начальника штаба 4-го батальона 145-й отдельной стрелковой бригады, затем помощник начальника штаба 52-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознаменной и ордена Суворова дивизии.

С детских лет пробовал себя в музыке, поэзии, литературоведении, художественном переводе. В 1937 году с отличием окончил школу. В 1938 году поступил в Московский педагогический институт имени Ленина. Осенью 1941 года получил распределение в Миасс Челябинской области, но по распределению не поехал, добиваясь переосвидетельствования и отправки на фронт (до войны Дмитрий был освобожден от армии по зрению).

С февраля по июнь 1942-го - рядовой. Участвовал в боях на Калининском фронте. В апреле 1943 года окончил ускоренные курсы среднего командного состава и получил звание младшего лейтенанта. В июле 1943 года был награжден медалью "За отвагу". В октябре 1943-го представлен к ордену Красной Звезды.

Погиб в разведке боем близ деревни Якуши при начале Витебско-Оршанской операции. Похоронен в деревне Рудаки Новкинского сельского совета Витебского района Витебской области.

Впервые стихи Дмитрия увидели свет 8 мая 2019 года в "Российской газете - Неделе".