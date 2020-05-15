Из группы "ВИА Гра" уходит очередная вокалистка

Уследить за этими удивительными процессами давно уже практически нереально постороннему человеку, поэтому давайте мы вам поможем.

Волнующая информация следующего плана: из долгоиграющего продюсерского проекта "ВИА Гра" уходит очередная солистка. На этот раз речь о 31-летней Эрике Герцег. Которая - а вот сейчас многие из вас действительно удивятся - работала в коллективе последние семь лет.

В грядущих коренных переменах в жизни своей артистка сообщила в прямом эфире Instagram. Отметив, что текущий год дорабатывает, а после начинает сольную карьеру. (Что бы это ни значило.)

При этом она акцентировала, что продюсер гешефта Константин Меладзе решение ее поддержал. И, по слухам, продолжит продюсировать Герцег и далее.

Стоит напомнить, что свое тихое восхождение на отечественный поп-Олимп блондинка начала в 2013 году, победив в шоу "Хочу V ВИА Гру".

"ВИА Гра", известный девичий коллектив, появился в 2000 году. За эти годы в нем сменилось девятнадцать составов. (Живите теперь с этим.)

Кстати, кастинг на освобождающуюся позицию только что был запущен.

Эрика родилась 5 июля 1988 года в селе Малая Добронь, Закарпатской области. Отец - венгр, мать - венгерка наполовину.