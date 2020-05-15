Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2020 года № 55-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

На основании предложения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике - главного государственного санитарного врача Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2020 г. № 07-00-01/09-4841-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 2.2:

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: ". Данное ограничение не распространяется на осуществление деятельности по оказанию парикмахерских услуг при условии использования персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), организации обслуживания клиентов по предварительной записи, обеспечения расстояния между потребителями услуг не менее 1,5 метров, проведения дезинфекции инструмента и контактных поверхностей после каждого клиента";

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: ". Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли, площадь торгового зала в которых не превышает 400 квадратных метров и имеющих отдельный наружный (уличный) вход в торговый зал. При этом количество лиц, одновременно находящихся в торговом зале, не должно превышать нормы предельной заполняемости, определяемой из расчета 4 квадратных метра на человека";

абзац шестой признать утратившим силу;

б) подпункт "б" пункта 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:

"прогулки на улице не более 2 человек вместе либо совместно проживающих членов семьи, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров либо совместно проживающих членов семьи;";

в) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

осуществлять обслуживание граждан только при условии их нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

принять необходимые меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).";

г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществить перевод максимально возможного количества работников на дистанционный режим работы.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 мая 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







