Указ главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 162-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У "О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование:

1.1 имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за исключением земельных участков), по договорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели, независимо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 2, при условии, если цель использования имущества по договору соответствует сфере деятельности, указанной в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434;

1.2 иного имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за исключением земельных участков), по договорам аренды имущества, арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели;

1.3 земельных участков с видами разрешенного использования, согласно приложению 3 к настоящему Указу, находящихся в государственной собственности Республики Крым, по договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" и арендаторами по которым являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели;

1.4 иных земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, по договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", арендаторами по которым являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели.

2. Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляется в отношении имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, за исключением жилых помещений.

3. Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа:

3.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года арендатор освобождается от уплаты арендной платы;

3.2 за период с 1 июня 2020 года до 1 октября 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате на следующих условиях:

- с 1 июня 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым в размере арендной платы за соответствующий период;

- со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым до 1 октября 2020 года в объеме 50% арендной платы за соответствующий период;

- задолженность по арендной плате, образовавшаяся в связи с предоставлением отсрочки, подлежит уплате с 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года;

3.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок до 1 июля 2020 года по форме согласно приложению 1 к настоящему Указу.

4. Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа:

4.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы;

4.2 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года;

4.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок до 1 июля 2020 года по форме согласно приложению 1 к настоящему Указу.

5. Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Указа:

5.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года арендатор освобождается от уплаты арендной платы;

5.2 за период аренды с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года;

5.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 1 июля 2020 года по форме согласно приложению 2 к настоящему Указу.

5.4 в случае если земельному участку установлен более чем один вид разрешенного использования, то освобождение и отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренные подпунктами 5.1 и 5.2 настоящего пункта, применяются, если вид разрешенного использования, указанный в приложении 3 к настоящему Указу, является видом разрешенного использования, по которому был произведен расчет размера арендной платы в соответствии с договором аренды земельного участка.

В случае если расчет размера арендной платы в соответствии с договором аренды земельного участка произведен по виду разрешенного использования, не указанному в приложении 3 к настоящему Указу, то применяются освобождение и отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренные подпунктами 6.1 и 6.2 пункта 6 настоящего Указа.

6. Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Указа:

6.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы;

6.2 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года;

6.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 1 июля 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Указу.

7. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

8. Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки по договорам аренды имущества, указанного в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего Указа, оформляются дополнительным соглашением к договору аренды. Дополнительное соглашение должно быть заключено на дату истечения срока действия договора аренды, но не позднее 31 декабря 2020 года. Условия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, предусмотренные настоящим Указом, применяются независимо от даты заключения такого соглашения.

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего Указа, сроки действия которых истекли в апреле-мае 2020 года, не требуется.

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, указанным в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, не требуется.

9. Министерству финансов Республики Крым совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым учесть возможные риски снижения запланированных объемов и перенос сроков поступлений от арендной платы при исполнении расходных обязательств социального характера в 2020 году.

10. Признать утратившими силу пункты 3, 4, 5, 6, подпункт 7.1 пункта 7, пункт 8 Указа Главы Республики Крым от 25 марта 2020 года № 75-У "О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV".

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым руководствоваться настоящим Указом при установлении условий освобождения от уплаты арендной платы и предоставления отсрочки в отношении имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности.

12. Органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым могут быть установлены иные условия, не предусмотренные настоящим Указом, применительно к иным сферам деятельности, в том числе для организаций, которым недвижимое имущество предоставлено в аренду с целью осуществления розничной торговли непродовольственными товарами, деятельность которых приостановлена на период действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым, или видам разрешенного использования земельных участков, для освобождения от уплаты арендной платы и предоставления отсрочки в отношении имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных настоящим Указом.

13. Положения настоящего Указа не распространяются на договоры аренды имущества, находящегося на балансах органов (организаций), обеспечивающих деятельность Государственного Совета Республики Крым.

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 1 к Указу Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У





(в редакции Указа Главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 162-У)

Форма заявления

(имущество)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым

АРЕНДОДАТЕЛЮ (указать наименование) от__

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У "О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым" прошу предоставить освобождение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору аренды имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, от __ №__(название объекта аренды), заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), в размере и за период, установленные Указом.

Дата Подпись





Приложение 2 к Указу Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У





(в редакции Указа Главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 162-У)

Форма заявления

(земельный участок)

АРЕНДОДАТЕЛЮ (указать наименование)

от__

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У "О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым" прошу предоставить освобождение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Крым, от__ № __, заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), в размере и за период, установленные Указом.

Дата Подпись





Приложение 3 к Указу Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У





(в редакции Указа Главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 162-У)

Перечень видов разрешенного использования земельных участков

1. Бытовое обслуживание (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 3.3

2. Здравоохранение (стоматологическая практика) 3.4

3. Образование и просвещение 3.5

4. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

5. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

6. Культурное развитие 3.6

7. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

8. Парки культуры и отдыха 3.6.2

9. Цирки и зверинцы 3.6.3

10. Объекты торговли (торговые центры, торгово - развлекательные центры (комплексы) 4.2

11. Магазины 4.4

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.11.2);

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, прочая (ОКВЭД 45.11.3);

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.19.2);

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);

- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.32);

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.40.2);

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, прочая (ОКВЭД 45.40.3);

- торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1);

- деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (ОКВЭД 47.19.2);

- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.4);

- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5);

- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.6);

- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах ОКВЭД 47.7);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (ОКВЭД 47.89)

12. Общественное питание 4.6

13. Гостиничное обслуживание 4.7

14. Развлечения 4.8

15. Развлекательные мероприятия 4.8.1

16. Объекты дорожного (придорожного) сервиса (за исключением заправки транспортных средств, предусматривающих размещение АЗС (код 4.9.1.1) 4.9.1

17. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2

18. Автомобильные мойки 4.9.1.3

19. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10

20. Отдых (рекреация) 5.0

21. Спорт 5.1

22. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

23. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

24. Площадки для занятий спортом 5.1.3

25. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

26. Водный спорт 5.1.5

27. Авиационный спорт 5.1.6

28. Спортивные базы 5.1.7

29. Природно-познавательный туризм 5.2

30. Туристическое обслуживание 5.2.1

31. Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

32. Транспорт (за исключением железнодорожного транспорта (код 7.1), железнодорожных путей (код 7.1.1.), обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2), водного транспорта (код 7.3), трубопроводного транспорта (код 7.5) 7.0

33. Автомобильный транспорт 7.2

34. Воздушный транспорт 7.4

35. Курортная деятельность 9.2

36. Санаторная деятельность 9.2.1

37. Историко-культурная деятельность 9.3







