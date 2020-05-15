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15.05.2020 12:04
Рубрика: Культура

Максим Фадеев откровенно рассказал о шоу-бизнесе

Текст: Сусанна Альперина
Видеосервис Premier запустил формат исповедей, и составил этим конкуренцию телеканалам. Первым, кто "исповедовался" для онлайн-платформы стал рэпер Гуф. Он рассказал камере, как близкому другу, о предательстве Кети Топурии, мечте о дочке, усталости от сцены и о том, чего стыдится. Например, о Кети Топурии Гуф с казал так: "Я полгода просидел в депрессии из-за расставания. Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил. Очень странные отношения были, закончились и слава богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил".
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вторым, кто пришел на исповедь, стал популярный продюсер Максим Фадеев. Ничего не скрывает - отвечает и на финансовые вопросы, и на творческие. И на личные. Максим Фадеев рассказал о скандале с лейблом Malfa, о прощении и ненависти к артистам, плохой музыке Дорна и талантливой Билли Айлиш, будущем рэп-исполнителей и даже поделился экстравагантной мечтой построить музей Мадам Тюссо на Бали. Попутно высказал отношение к российскому шоу-бизнесу.

Вот лишь несколько цитат из интервью.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Об отцовстве

"Я всегда с детьми разговариваю как со взрослыми. Если мне обидно, я обижусь на него как взрослый. Единственное, что никогда нельзя делать, это обесценивать действия ребенка, кричать на него и бить".

О самых тяжелых периодах в жизни

"В 17 лет, когда у меня была операция на сердце. В 36 лет, когда у меня наступила глухота, и последние три года, которые я хотел принять решение по поводу того, чтобы распустить артистический и менеджерский состав компании".

О скандале с роспуском лейбла MALFA

"Почему я разогнал весь менеджерский состав Malfa? Потому что воровство стало системным. Воровали на всем, на чем только было возможным. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить. Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивыми дипломами. Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь "я все знаю", тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много. А вот новая Malfa... никаких детей больше не будет. Будет обычная профессиональная рутинная работа. Я не буду больше относиться к сотрудникам как к части моей семьи. Потому что я понял, что не может быть двух семей. Она одна. У меня она из трех человек".

Фото: Александр Корольков
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О новой концепции лейбла

"Если раньше я продавал музыку, то сейчас, если люди талантливые, то я буду просто раздавать ее, чтобы это звучало. И ничего не буду с этого иметь. Это одна из новых концепций MALFA. Мы будем заниматься продюсированием. К нам могут заходить люди разные, мы будем их продюсировать и отпускать. Контрактов не будет.

Я не хочу работать с артистами, для меня это принципиальная позиция... Мы будем работать только с творцами. Я буду брать западных артистов и развивать. У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать там. Музыка везде одинаковая, у музыки нет языка".

О создании хитов

"Я никогда не делаю заглавной первую песню. У меня заглавная песня - четвертая. Я всегда раскачиваю, раскачиваю, а потом наношу удар".

О рэперах

"Мне не нравится когда человек из босяка превращается в надушенного побритого сноба. Если ты босяк - так и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все - для меня это зашквар. То есть он ездит на лакшери автомобилях, а сам типа за улицу качает. Это что, правда? Они качают, что они такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши".

Фото: Скриншот с видео
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О Билли Айлиш

"Год-два, и ситуация в корне поменяется. Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается. Это доказывает появление всевозможных артистов новых. Там (в Америке - прим. "РГ") этих понторезов нету, даже не валялись рядом. Билли Айлиш если взять. Это музыка! Там есть форма, мелодия, подход к инструментарию, гармония. Всё сочетание. Талантливая музыка. Точка".

О российском шоу-бизнесе

"Искренности нет. Один снобизм, пафос, а если копнуть - ноль".

О музее Мадам Тюссо на Бали

"В лагуне за пирсом я хочу сделать подводный музей фигур известных людей. Как раз ведем переговоры с музеем Мадам Тюссо, чтобы взять их бренд. Они хотят идеальную похожесть, но это океан, и с этим сложность. Но в Новосибирске мы сейчас разрабатываем материал, который, возможно, подойдет, и мы сможем это предложить англичанам. Но даже если они не согласятся, мы сделаем подводный музей фигур выдающихся людей: музыкантов, политиков".

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