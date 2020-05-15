Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя

Минобрнауки ознакомилось с письмом студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателя. В ведомстве считают, что такие ситуации требуют разбирательств, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом", - сообщил представитель ведомства, добавив, что необходимо разбираться в каждом отдельном случае.

Свидетельства нескольких студенток филфака МГУ о неподобающем поведении профессора Сергея Князева обнародовало издание DOXA. После этого было опубликовано открытое письмо против домогательств в университете. Его подписали студенты, аспиранты, педагоги и выпускники вуза. В четверг на своей странице в Facebook Князев сообщил об увольнении из университета.