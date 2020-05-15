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15.05.2020 16:13
Рубрика: Экономика

Пилоты дочерней компании Lufthansa согласились пойти на сокращение зарплат

Текст: Максим Макарычев

Пилоты Austrian Airlines (AUA) согласились на сокращение своей зарплаты в размере 43% до 2023 года, что практически сопоставимо с предложением их коллег из головной авиакомпании Lufthansa. Речь идет о 3900 сотрудниках AUA, которые предлагают руководству экономию в размере более 200 миллионов евро.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Ранее tagesschau.de сообщило, что пилоты Lufthansa предложили компании снизить зарплату до 45 процентов для более чем 5000 человек до 2022 года. Групповое коллективное соглашение предусматривает экономию расходов на общую сумму в 350 миллионов евро. Это относится к пилотам Lufthansa, Lufthansa Cargo, учебного центра и дочерней компании Germanwings.

В настоящее время Lufthansa ведет переговоры о выделении ей пакета помощи в размере 9 миллиардов евро с правительством Германии, а также властями Австрии и Бельгии, где она также управляет перевозчиками. В Швейцарии парламент уже поддержал пакет гарантий по кредитам для подразделений Lufthansa Swiss и Edelweiss в размере 1,31 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Напомним, что авиакомпании борются с последствиями пандемии коронавируса и ожидают затяжного спада в своей деятельности в ближайшее время. Объем авиаперевозок в мире в апреле 2020 года сократился на 95 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, в этой связи цены на авиабилеты международных направлений могут подорожать примерно на 50 процентов.

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