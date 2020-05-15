Пилоты дочерней компании Lufthansa согласились пойти на сокращение зарплат

Пилоты Austrian Airlines (AUA) согласились на сокращение своей зарплаты в размере 43% до 2023 года, что практически сопоставимо с предложением их коллег из головной авиакомпании Lufthansa. Речь идет о 3900 сотрудниках AUA, которые предлагают руководству экономию в размере более 200 миллионов евро.

Ранее tagesschau.de сообщило, что пилоты Lufthansa предложили компании снизить зарплату до 45 процентов для более чем 5000 человек до 2022 года. Групповое коллективное соглашение предусматривает экономию расходов на общую сумму в 350 миллионов евро. Это относится к пилотам Lufthansa, Lufthansa Cargo, учебного центра и дочерней компании Germanwings.

В настоящее время Lufthansa ведет переговоры о выделении ей пакета помощи в размере 9 миллиардов евро с правительством Германии, а также властями Австрии и Бельгии, где она также управляет перевозчиками. В Швейцарии парламент уже поддержал пакет гарантий по кредитам для подразделений Lufthansa Swiss и Edelweiss в размере 1,31 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Напомним, что авиакомпании борются с последствиями пандемии коронавируса и ожидают затяжного спада в своей деятельности в ближайшее время. Объем авиаперевозок в мире в апреле 2020 года сократился на 95 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, в этой связи цены на авиабилеты международных направлений могут подорожать примерно на 50 процентов.