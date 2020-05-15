Преподаватель МГУ уволится после публикаций о домогательствах в вузе

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил об уходе после окончания семестра. Причиной такого решения стала скандальная публикация о домогательствах в университетской среде.

Авторы письма потребовали создать в МГУ механизмы, защищающие студенток от домогательств, и отметили, что именно ситуация на филологическом факультете стала отправной точкой для подписания этого письма.

Сам Князев отметил, что отношения у него со студентами были, но при этом он не пользовался служебным положением для принуждения к чему-либо".

"Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла, - написал Князев в Facebook. - Я искренне сожалею и приношу свои извинения. В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным".