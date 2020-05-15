Московскому метро исполнилось 85 лет, а станции "Боровицкая" в следующем году будет 35. Она часть главного пересадочного городского узла. А еще с ней связана одна из главных городских легенд.

В центре Москвы переплетны и конструктивистская "Библиотека имени Ленина", и неброский "Александровский сад", и помпезная "Арбатская", и характерная "Боровицкая", оформленная белым мрамором и красным кирпичом. Это - отсыл к Московскому Кремлю, который известен и белокаменным, и краснокирпичным.

Дом из красного кирпича, по легенде, обнаружили, когда строили "Боровицкую" - на глубине шесть метров. Будто бы он был цел и невредим, а внутри даже сохранилась утварь. Правда, ни одной фотографии дома или интервью рабочих Метростроя до нас не дошло. А вот художник Иван Николаев спускался в подземелье, когда "Боровицкой" фактически не существовало.

- Дом? Возможно, он и был, но я его не видел, хотя мы спускались в тоннель вместе с архитектором станции Львом Поповым, когда она строилась, - рассказывает Иван Валентинович. - Родственники моей жены - геологи. Так вот они говорили, что под Москвой столько тоннелей и дырок проделано, что такой дом вполне мог провалисться в это простраство...

Льва Попова не стало еще в 2008-м. Возможно, он мог что-то знать. Но странно, почему ничего от того дома не осталось в музеях. Спросить, судя по всему, уже некого. В интернете много рассказов, что метростроевцы, находясь рядом с этим домом, чувствовали себя некомфортно. Поэтому загадочную постройку из кирпича - опять же, по легенде - разобрали и вывезли на свалку.

А Иван Николаев продолжал творить на "Боровицкой" - тоже из кирпича. "Между прочим, мы использовали кирпич из той самой глины, которая применяется для реставрации стен Кремля”, - замечает он.

Под своддами в кирпичной кладке разбросаны небольшие глиняные изразцы, на которых можно увидеть разные сюжеты - "чудо Георгия о змии", букет цветов, парочка в окошке, дрвений корбаль и корабль космический. Древность на "Боровицкой" переплелась с перестроечной современностью. Тут есть и майлоиковый Ленин, и древний Боровицкий холм с башнями.

- "Боровицкая” стала первой станцией, над которой я работал, - говорит Иван Николаев. - Согласился, очевидно, из-за своей беспечности, хотя мне говорили, что ничего не получится, что заклюют согласованиями.

Но он сработался с архитектором Поповым. Получился союз - и человеческий, и творческий. "Боровицкая” же стала лебединой песней Советского Союза. А символом его - "Древо народов", произрастающее из Кремля, из Боровицкого холма.

- Там, на "Древе", я изобразил образы людей, живущих в союзных республиках. Это абстрактные образы, в отличие, например, от портретов людей XIX века на другой станции этой линии, оформлением которой я занимался, - "Отрадное". Ну, а "Древо народов” на "Боровицкой" - по-моему, хорошая память большому отрезку жизни нашей страны, - говорит 79-летний Иван Николаев.

Кроме изображений представителей союзных республик, здесь изображен Кремль и хлебное поле.

Так строгая, на первый взгляд, станция хранит множество трогательных моментов. Просто многие их не замечают - "Боровицкая” одна из самых загруженных станций и смотреть здесь по сторонам времени, как правило, нет.

Придумывая "Древо народов”, Николаев думал и о своих корнях. Его бабушка - Зинаида Серебрякова, известная художница, картины которой знают во всем мире.

- Возможно, мое творчество в чем-то и перекликается с ее произведениями, - признается Иван Николаев. - В свое время Никита Хрущев сделал метро в Москве чисто утилитарным, вне традиции, где каждая станция становилась дворцом под землей и подсознательно воздействовала на пассажиров. Эстетически и духовно. Я рад, что не испугался ступить на этот путь и "Боровицкая" тоже стала одной из таких станций.