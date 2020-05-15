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15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15.05.2020 00:20
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19

В пятницу, 15 мая, в столице начинается массовое тестирование москвичей на коронавирусную инфекцию с помощью иммуноферментного анализа. 70 тысячам москвичей уже разосланы приглашения сдать кровь на анализ из вены в одну из 30 поликлиник столицы.
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новый тест поможет определить не болен ли коронавирусом человек в данный момент. А, возможно, он уже переболел, и в крови образовались антитела к опасной инфекции. Тогда он даже сможет кому- то помочь с помощью переливания своей плазмы.

Как это определяется и что даст властям города и самим москвичам новая скрининговая программа, - об этом расскажет в видеоинтервью "Российской газете" Алексей Мазус, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор.

Беседу с ним проведет редактор отдела "Москва" Любовь Проценко.

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