Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новый тест поможет определить не болен ли коронавирусом человек в данный момент. А, возможно, он уже переболел, и в крови образовались антитела к опасной инфекции. Тогда он даже сможет кому- то помочь с помощью переливания своей плазмы.

Как это определяется и что даст властям города и самим москвичам новая скрининговая программа, - об этом расскажет в видеоинтервью "Российской газете" Алексей Мазус, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор.

Беседу с ним проведет редактор отдела "Москва" Любовь Проценко.