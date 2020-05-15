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15.05.2020 14:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 27 москвичей

Текст: Ирина Огилько

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей за неделю обратились 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из общего числа 11 случаев произошло на территории дачных участков в ТиНАО. Оставшиеся 16 произошли при посещении лесопарковых зон, среди которых "Лосиный остров", Кусковский парк, парк "Сокольники", Алешкин лес, природный комплекс Зеленограда, Крылатские холмы.

Фото: РИА Новости
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Как отметили в пресс-службе, природные территории обрабатывают против клещей. К 12 мая были обработаны около 916 га территорий, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. В частности, такая обработка прошла на территории объектов департамента образования и науки, департамента труда и социальной защиты населения, ГБУ "Жилищник" в Зеленограде, парки Шкулева, Люблинский, Садовники, территория усадьбы Люблино и зоны отдыха Бирюлевские пруды.

Как утверждает ведомство, территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита медучреждения проводят бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 05.05.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 8016 человек, из них 3034 - дети.

Справка "РГ"

Если вас укусил клещ, можно обратиться в пункты приема клещей на исследование: в ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19а, 1 этаж, с 9-30 до 16-00. Или в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по адресу г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 3а. Справочно-информационная служба по телефонам: 8 (495)120-13-12, 8 (800)707 78-81.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Опасно: клещи

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