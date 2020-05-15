В Москве начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий

Прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий стартовал в Москве. Максимальный размер выплат для малого и среднего бизнеса составит один миллион рублей. Такие данные приводит официальный сайт мэра столицы.

С помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца 2020 года, цитирует портал заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточняет, что правительство столицы утвердило специальные субсидии для социальных предприятий 24 апреля. Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35 процентов расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25 процентов при установке импортного. Кроме того, компании могут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца года.

Заявки будут рассматриваться еженедельно на заседаниях отраслевой комиссии. Выплату перечислят в течение нескольких дней после подписания протокола комиссии о выделении субсидий.

Для того, чтобы подать заявку, компания должна быть включена в перечень социальных предприятий. Оформить заявку можно в личном кабинете на портале mbm.mos.ru. Для консультации стоит обращаться на "единую линию" по вопросам субсидий: +7 (499) 9610120 (с 9:00 до 18:00).